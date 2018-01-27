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09:40 27.01.2018

В Киеве насчитали более 1700 незаконных МАФов

В Киеве насчитали более 1700 незаконных МАФов

За 2017 год в Киеве обнаружено 1732 незаконных объектов (МАФов), сообщает Киевская горгосадминистрация со ссылкой на заявление "Киевводоканала".

"Из них 1239 размещено в охранных зонах водопроводного хозяйства, а 493 - в охранных зонах объектов канализационного хозяйства. Из них за год работниками "Киевводоканала" демонтированы или перенесены около 90 застроек", - говорится в сообщении.

Также в "Киевводоканале" отметили, что "МАФи… представляют реальную угрозу для жизни людей, которые живут рядом или работают в таких киосках".

"Киевводоканал" отмечает, что по поручению Комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Киевсовета подготовил изменения в Решение № 3737, что касалось запрета торговли спиртными напитками в МАФах.

"Ошибочно в этом Решении принято следующее: владелец МАФа вправе располагать объект в охранной зоне, предварительно оформив страховку. Изменения, принятые Комиссией по вопросам жилищно-коммунального хозяйства по изъятию этого пункта о разрешении с Решение, подготовленные к выносу на утверждение сессии Киевсовета", – подчеркнули в предприятии.

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