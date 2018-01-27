Пассажиропоток на Донбассе в районе КПВВ значительно увеличился сравнительно с предыдущим днем

За прошедшие сутки в контрольных пунктах въезда-выезда общий пассажиро-транспортный поток на линии разграничения на Донбассе характеризовался определенным увеличением по сравнению с предыдущим днем, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"В целом контрольные пункты въезда-выезда пересекли 36,1 тыс. человек и 4,7 тысячи транспортных средств", – отмечается в ведомстве.

Кроме того, в контрольных пунктах въезда-выезда "Марьинка" и "Майорское" военнослужащие Госпограслужбы совместно с взаимодействующими органами обнаружили 3 автомобиля, которыми с нарушениями пытались перевезти товары.

В ведомстве отметили, что автомобилями по направлению к неконтролируемой территории везли 300 кг мясной продукции, инструменты для строительства и мобильные телефоны, планшеты, а также комплектующие к оргтехнике. Общая стоимость товаров составила около 65 тыс. грн.

Пограничники передали находки работникам фискальной службы для принятия правового решения.