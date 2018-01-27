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08:38 27.01.2018

Порошенко заявил о недопустимости преступлений, подобных Холокосту, в будущем

Порошенко заявил о недопустимости преступлений, подобных Холокосту, в будущем

Президент Украины Петр Порошенко заявил о недопустимости повторения подобных Холокосту преступлений в будущем.

"Украина вместе с цивилизованным миром неподвижно стоит за воплощение идеалов человечности, достоинства и свободы. Помним и меняем мир к лучшему...", – написал он на своей странице в Фейсбук.

В свою очередь, вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко в своем фейсбуке также отметил Международный день памяти жертв Холокоста.

"В Бабьем Яру замучено около 150 тыс. наших сограждан разных национальностей. Миллионы людей уничтожены тоталитарным режимом во времена Голодомора. Все они - наша общая боль, наша память и предостережение. Склоняем головы перед светлой памятью жертв Холокоста", – отмечает он.

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