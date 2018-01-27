Экс-чиновнику в Ровенской области объявлено о подозрении

Следователи Ровенской области сообщили бывшему чиновнику о подозрении в совершении преступлений в сфере служебной деятельности, информировала пресс-служба областной полиции.

"В рамках уголовного производства, открытого по материалам управления защиты экономики в Ровенской области, следователи областного управления полиции по процессуальному руководству прокуратуры области сообщили 41-летнему жителю о подозрении в совершении преступлений в сфере служебной деятельности, предусмотренных ч.2 ст.364 и ч.1 ст.366 УК Украины", – заявили в полиции.

Правоохранители установили, что чиновник, злоупотребив своим служебным положением, внес заведомо ложные сведения в официальные документы.

"Достоверно зная о запрете, установленной Земельным кодексом Украины, а именно мораторием на продажу или иным способом отчуждение земельных долей (паев), он согласовал изменение целевого назначения земельных участков с "для личного крестьянского хозяйства" на "для индивидуального садоводства", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что указанные участки общей площадью 7,5 га, расположенные на окраине микрорайона "Северный". В результате указанных противоправных действий злоумышленник фактически вывел землю с паевого фонда.

Досудебное расследование по фактам служебного подлога и злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия продолжается.