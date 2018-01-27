За минувшие сутки боевики 1 раз открыли огонь по позициям ВСУ, ранен один военнослужащий

За прошедшие сутки боевики один раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранение получил один военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Вторая половина прошедших суток, начиная с 13.00, прошла без нарушения режима прекращения огня. Однако вчера днем боевики российско-оккупационных войск провели 1 обстрел позиций украинской армии", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в субботу утром.

На Донецком направлении враг из стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки.

"В результате обстрела получил пулевое ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Его оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и оказали необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья украинского воина военные медики расценивают как удовлетворительное", – говорится в сообщении.

На других участках украинской обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.