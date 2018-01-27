События

06:00 27.01.2018

В результате ДТП в Киеве пострадали 2 человека, один ребенок

В результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Свободы в Киеве пострадали три человека, один из них ребенок, сообщает "Киев оперативный".

Как сообщается, в ночь на субботу 27 января нетрезвый водитель Фольксвагена вылетел навстречу такси Опель с пассажирами.

"Трое пострадавших: оба водителя и ребенок-пассажир такси. Виновник отрицал, что был за рулем и даже пересел на место пассажира. Интересно, что водитель опеля также был в неадекватном состоянии и все время пытался снять государственный номер с авто", – следует из сообщения на портале "Киев оперативный".

По предварительной информации, водитель автомобиля фольксваген, нарушая правила дорожного движения, хотел осуществить поворот через двойную сплошную полосу дорожной разметки. Навстречу ему в это время двигался водитель такси опель, у которого в салоне находились мама с дочкой.

В результате столкновения, после которого пьяный водитель фольксвагена сразу же пересел на пассажирское место, три человека были травмированы: водитель опеля, девочка-пассажир и сам водитель фольксвагена.

Отмечается, что потерпевшие получили незначительные травмы, но требуют непродолжительного врачебного ухода.

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