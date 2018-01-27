В Киеве стреляли в мужчину, вступившегося в автобусе за кондуктора

Правоохранители в Киеве задержали трех молодых людей, которые ранили мужчину, вступившегося за кондуктора в автобусе, сообщает пресс-служба столичной Нацполиции.

"Конфликт между молодыми людьми и пострадавшим начался в салоне автобуса. Мужчина заступился за кондуктора, которого оскорбили ребята за то, что он сделал им замечание. Товарищи продолжили с незнакомцем спор, который в дальнейшем перерос в драку на улице. В конце концов правонарушитель достал оружие и дважды выстрелил в оппонента. Пострадавший начал убегать от молодых людей в сторону станции метро "Минская", но один из них догнал его и ударил ножом в живот. После этого злоумышленники скрылись", – говорится в сообщении.

Полицейский отмечает, что потерпевший подбежал к нему в метрополитене и обратился за помощью. Правоохранители передали его врачам "скорой помощи", после чего начали поиски злоумышленников.

Отмечается, что у потерпевшего уроженца Винницкой области обнаружили два проникающие огнестрельные ранения обеих ног и проникающее колото-резаное ранение живота. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Правоохранителям за несколько минут удалось установить местонахождение подозреваемых. Их задержали в заведении быстрого питания недалеко от места преступления.

Правонарушителями оказались местные жители, 1997, 2001 и 2002 годов рождения. Двое несовершеннолетних ребят находятся на учете в секторе ювенальной превенции Оболонского управления полиции. Их совершеннолетний товарищ также в прошлом попадал в поле зрения правоохранителей.

Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства для проведения необходимых экспертиз и следственных действий.

Следственный отдел начал сразу два уголовных производства: по ч.4 ст.296 (хулиганство) и по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Фигурантам грозит до восьми лет тюрьмы.

Всех троих товарищей задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении преступления, а затем – избрание меры пресечения.