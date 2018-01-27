События

03:30 27.01.2018

Американский стратегический беспилотник провел оперативную разведку у линии разграничения на Донбассе

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B в пятницу совершил очередной многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, с утра практически весь день курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с самопровозглашенными "ДНР/ЛНР", не пересекая ее. Разведчик осуществлял полет на высоте около 15,5 тыс. метров и скорости 600 км в час.

С учетом возможностей ведения разведки беспилотник RQ-4А Global Hawk мог наблюдать за всей территорией самопровозглашенных "ДНР /ЛНР", а также большой частью территории приграничных областей России.

При этом он несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Луганской областью районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России. В тот момент, как и в ходе предыдущих аналогичных операций, он находился над Новопсковским районом Луганской области Украины.

По имеющимся данным, утром тяжелый американский беспилотник вошел в воздушное пространство Украины со стороны Румынии севернее Молдавии и продолжил полет на восток над Кировоградской и Днепропетровской областями в сторону Донецкой области.

В настоящее время американский беспилотник возвращается на базу, совершая полет в западном направлении в небе над Украиной.

Согласно открытым источникам, Global Hawk, на борту которого находится камера высокого разрешения, инфракрасный сенсор и радар для отслеживания движущихся объектов, предназначен для ведения стратегической воздушной разведки на глубину до 300 км на территории противника. При полете на больших высотах он способен производить обзор больших территорий, осуществлять разведку точечных целей с высоким разрешением и передавать развединформацию командованию в реальном режиме времени через спутниковый канал связи. Беспилотник Global Hawk, имеющий взлетную массу 15 тонн и размах крыла около 40 метров, может патрулировать в течение 30 часов на высоте до 18 тыс. метров.

Стоимость этого стратегического беспилотника оценивается в $140 млн, а час его полета обходится в $31 тыс.

Данный беспилотник неоднократно использовался в прошлом году для проведения разведки вблизи "ДНР /ЛНР".

В последнее время ВВС США увеличили количество таких полетов. С начала текущего года зафиксировано не менее семи разведопераций у линии разграничения на Донбассе, в том числе 1, 7, 9, 15, 20, 24 и 26 января.

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