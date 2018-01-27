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02:20 27.01.2018

СБУ препятствовала изготовлению и реализации небезопасного фальсификата лекарственного средства "кислород медицинский"

СБУ препятствовала изготовлению и реализации небезопасного фальсификата лекарственного средства "кислород медицинский"

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Киевской прокуратурой блокировали изготовление и реализацию небезопасного фальсификата лекарственного средства так называемого "кислорода медицинского", сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что дельцы организовали производство фальсификата с использованием оборудования, предназначенного для изготовления технического кислорода, что создавало угрозу жизни и здоровью пациентов. Опасную продукцию злоумышленники поставляли в более двадцати государственных лечебно-профилактических учреждений в Киевской и Житомирской областях", – информируют в ведомстве.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что для легализации фальсификата организаторы использовали документы лицензированных производителей медицинского кислорода из других регионов Украины.

Отмечается, что сотрудники СБ Украины в ходе следственных действий в складских, производственных помещениях и местах проживания злоумышленников изъяли оборудование для производства фальсифицированного кислорода и шестнадцать тонн субстанции для его изготовления.

Кроме того, правоохранители обнаружили документацию по поставкам в государственные лечебные учреждения "продукции" на сумму почти 10 млн грн. В настоящее время использование опасной продукции в медицинских учреждениях правоохранители прекратили.

В рамках открытого уголовного производства решается вопрос об объявлении подозрений организаторам противоправной сделки.

Продолжается досудебное следствие.

 

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