В Бориспольском районе правоохранители задержали вора

Правоохранители Киевской области задержали 28-летнего мужчину, когда тот пытался сбежать с похищенным имуществом на автомобиле, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Наглый вор залез в дом в селе Андреевка, что в Бориспольском районе, в полдень. Когда он пытался скрыться на автомобиле с награбленным имуществом, его заметили соседи. Неравнодушные люди позвонили в полицию, сообщили государственные номера и цвет автомобиля", – заявили в ведомстве.

В полиции отметили, что как только на спецлинию 102 поступило сообщение о преступлении, дежурный сразу же ориентировал наряды полиции и на протяжении часа патрульные Бориспольского отдела полиции ГУНП в Киевской области обнаружили похожий автомобиль на одной из улиц г.Борисполь и остановила данный транспорт.

Однако водитель автомобиля не выдавал волнения до момента, когда его попросили открыть багажник – тогда злоумышленник и сознался в краже. Правоохранители обнаружили и изъяли речевые доказательства – похищенные инструменты, сварочный аппарат и шлифовальную машинку.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.186 (грабеж) УК Украины. Сейчас правоохранители проверяют молодого человека на причастность к совершению других преступлений на территории Киева и области. Ему грозит лишение свободы до восьми лет. Решается вопрос об избрании меры пресечения.