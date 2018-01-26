В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, напавших на подростков

Правоохранители Печерского управления полиции задержали двоих мужчин и одну женщину, которые избили подростков, сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Вечером возвращались из колледжа домой, когда к нам подбежали двое неизвестных мужчин и женщина и начали избивать. Во время драки у одного из нападавших выпал предмет, похожий на пистолет, который подняла женщина и сделала выстрел", – сообщают потерпевшие подростки.

В полиции отмечают, что в результате драки двое юношей получили телесные повреждения. Кроме того, один из них в результате выстрела (из пистолета – ИФ) получил травму лба. Патрульные на месте им предоставили медицинскую помощь, а уже через несколько минут установили нападающих и задержали их в порядке ст. 208, которыми оказались местные жители – 23-летняя женщина и 28-летний и 35-летний мужчины.

"Накануне на улице нас избили неизвестные. Увидев ребят, мы решили, что это наши обидчики", – оправдываются обвиняемые.

Отмечается, что правоохранители изъяли пистолет с места происшествия и отправили на экспертное исследование.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.296 УК Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Правонарушителям объявили о подозрении.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.