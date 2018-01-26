События

20:08 26.01.2018

Взрыв на шахте "Степовая" произошел из-за плохого состояния вентиляционного и электромеханического оборудования

Взрыв на шахте "Степовая" произошел из-за плохого состояния вентиляционного и электромеханического оборудования

Причиной взрыва на шахте "Степовая" ГП "Львовуголь" 2 марта 2017 года стало неудовлетворительное состояние вентиляционного и электромеханического оборудования, информирует прокуратура Львовской области.

Как сообщает в пятницу пресс-служба областной прокуратуры со ссылкой на результаты экспертизы, проведенной Днепропетровским НИИ судебных экспертиз, неудовлетворительное состояние оборудования привело к накоплению метановоздушной взрывоопасной смеси, которая взорвалась.

По данным прокуратуры, объявлено подозрение двум начальникам участков и горному мастеру, которые не обеспечили надлежащую работу систем контроля метаногазовой смеси и вентилирование участка шахты, не вывели сотрудников из зоны опасности и не предприняли меры, чтобы обесточить участок по ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время работ с повышенной опасностью, приведшее к гибели людей).

По данным прокуратуры Львовской области, в декабре минувшего года подозрение объявили также врио заместителя директора шахты по вопросам охраны труда.

Всем подозреваемым суд избрал в качестве меры пресечения домашний арест в ночное время. Их также отстранили от занимаемых должностей.

Как сообщалось, 2 марта 2017 года в результате взрыва на шахте "Степовая" погибли 8 горняков и 23 получили травмы различной степени тяжести.

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Интерфакс-Украина
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