События

18:42 26.01.2018

Боец ВСУ получил ранение под Авдеевкой в результате обстрела боевиками украинских позиций

Боец ВСУ получил ранение под Авдеевкой в результате обстрела боевиками украинских позиций

Полного соблюдения режима прекращения огня в районе проведения АТО на Донбассе, как и раньше, нет, и в результате обстрела боевиками позиций Вооруженных сил Украины под Авдеевкой получил ранение один украинский боец, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Сегодня боевики российско-оккупационных войск совершили 1 обстрел в сторону украинских защитников. На Донецком направлении противник вел огонь по нашим позициям из стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. В результате этого обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сводке штаба АТО по состоянию на 18.00 пятницу, обнародованной на странице пресс-центра в соцсети "Фейсбук".

В информации отмечается, что раненного бойца оперативно доставили в военно-медицинское учреждение и сейчас ему предоставляется медицинская помощь.

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