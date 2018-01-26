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10:49 26.01.2018

Падение вертолета в Кременчуге: Полиция установила личности погибших

Падение вертолета в Кременчуге: Полиция установила личности погибших

Личности четырех человек, которые погибли в результате падения вертолета в Кременчуге (Полтавская обл.) вечером 25 января, установлены – это пилоты и бортинженеры.

"В вертолете были опытные пилоты и бортинженеры 1964, 1967, 1968 и 1958 годов рождения", - написал начальник отдела коммуникаций полиции Полтавской области Юрий Сулаев на странице в "Фейсбуке" в пятницу утром.

В эфире телеканала "112 Украина" он рассказал, что погибшие - жители разных областей, в частности Винницкой, а также Харькова и Херсона. Пилоты осуществляли тренировочные полеты.

"У башни одной из местных компаний, по предварительной версии следствия, скорее всего, не заметили растяжки троса, который держит телебашню, в результате чего винтом затронули этот трос, после чего произошло падение и возгорание. Это предварительная версия следствия, над которой сейчас работают", - сообщил Ю.Сулаев.

По его словам, планируется провести повторный осмотр места происшествия в светлое время суток, после этого будет назначен ряд экспертиз и розыскных мероприятий.

"Вчера сотрудники следственно-оперативной группы нашли бортовой самописец, который также будет расшифрован и даст некоторые пояснения, что могло произойти. Никто из посторонних не пострадал, ни одно из помещений, находившихся возле площадки, тоже не повреждено. Полиция продолжает работать, охранять место происшествия", - добавил начальник отдела коммуникаций полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта).

Как сообщалось, вечером 25 января в результате падения вертолета Ми-8 в Кременчуге погибли 4 члена экипажа. "25 января около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение, с последующим возгоранием, вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты", – говорится в сообщении ГСЧС.

Пожар был ликвидирован в 23:05.

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