События

10:49 26.01.2018

В Киеве пройдет марш памяти Михаила Жизневского

 В Киеве в пятницу почтят память участника Революции достоинства, Героя Украины Михаила Жизневского, которому в нынешнем году исполнилось бы 30 лет.

"Михаил Жизневский родился в Беларуси, однако был настоящим украинцем по духу - смелым, гордым и несокрушимым… Сегодня он праздновал бы свое 30-летие. Герои не умирают", - написал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в микроблоге в соцсети Twitter в пятницу.

Белорусский центр в Украине "Сябры" и ряд других организаций в пятницу вечером организовывает шествие памяти М.Жизневского в Киеве. Марш памяти начнется на Михайловской площади в 19:00 и пройдет по маршруту, по которому его проводили в последний путь в 2014 году: через Софийскую и Театральную площади, улицы Хмельницкого, Крещатик и Грушевского к мемориалу М.Жизневскому у входа на стадион "Динамо".

В числе организаторов – тактическая группа "Беларусь", благотворительный фонд "Волошка", Движение солидарности "Разам" в Украине, "Белый молот".

Как сообщалось, гражданин Беларуси М.Жизневский был убит 22 января 2014 года во время противостояния на ул.Грушевского в Киеве. 13 июня 2017 года П.Порошенко посмертно присвоил звание Герой Украины М.Жизневскому и вручил "Звезду Героя" его родителям.

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