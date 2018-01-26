Стрелки "часов Судного дня" сдвинулись на полминуты ближе к ядерной полуночи

Стрелки "часов Судного дня", отсчитывающие условное время до возможного апокалипсиса, сдвинулись на полминуты вперед и теперь показывают 23:58, говорится в Бюллетене ядерных исследований, который издается университетом Чикаго.

Наибольшие риски в 2017 году наблюдались именно в ядерной сфере, отмечают авторы бюллетеня. Слова и провокационные действия США и Северной Кореи ведут к растущей вероятности случайного начала ядерной войны, говорится в комментарии.

"Но опасения, связанные с Корейским полуостровом, стали не единственными факторами риска в 2017 году: США и Россия сохраняют разногласия, продолжаются военные учения вдоль границ НАТО, подрывается Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, модернизируются ядерные арсеналы обеих стран, стороны отказываются от переговоров о контроле над вооружениями", - говорится в бюллетене.

Также ученые указывают на напряженность в АТР, в частности по вопросу Южно-Китайского моря и в сфере отношений Китая и США.

Авторы бюллетеня отмечают и климатические риски - в частности, неустойчивость снижения выбросов углекислого газа.

В сфере современных технологий создатели "часов Судного дня" отмечают, что страны пытаются использовать информационные технологии в качестве оружия, чтобы, например, повлиять на выборы.

Ранее в таком положении стрелки часов находились единственный раз, в 1953 году, в период, когда СССР и США активно работали над термоядерным оружием.

Эти часы впервые были "запущены" на обложке Бюллетеня ядерных исследований в 1947 году. Дальше всего от "ядерной полуночи" стрелки часов находились в 1991 году, когда между СССР и США был подписан Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Тогда на часах было 23:43.

Показания часов рассчитываются ежегодно, в принятии решения участвуют 15 нобелевских лауреатов. По словам авторов бюллетеня, часы стали "индикатором того, насколько мир уязвим перед возможностью катастрофы из-за ядерного оружия, климатических изменений и новых технологий".