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09:55 26.01.2018

Порошенко планирует обсудить в Давосе с лидерами США предоставление Украине оружия и миротворческую миссию

Порошенко планирует обсудить в Давосе с лидерами США предоставление Украине оружия и миротворческую миссию

Президент Украины Петр Порошенко надеется в рамках Всемирного экономического форума в Давосе обсудить с лидерами США предоставление Украине оборонительного оружия, а также возможность введения миссии миротворцев ООН на восток страны.

"Я думаю, я надеюсь, что завтра (в пятницу, 26 января - ИФ) у нас будет эта встреча. Состоится встреча с Рексом Тиллерсоном (государственный секретарь США – ИФ), мы будем обсуждать разные вопросы сотрудничества с Соединенными Штатами – экономика, безопасность, в том числе поставки оборонительного оружия, поддержка со стороны США реформ в Украине. Также миротворцев, которых должен ввести Совет безопасности ООН на восток моей страны, чтобы остановить убийства украинцев, осуществляемых Россией", - рассказал о планах президент в интервью Bloomberg в Давосе.

В сообщении на сайте Bloomberg также указано, что П.Порошенко сказал о том, что в пятницу встретится со своим американским коллегой Дональдом Трампом, чтобы обсудить экономическое сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности, в том числе поставку оборонительного оружия в Украину.

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