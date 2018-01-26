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08:09 26.01.2018

Возгорание упавшего в Кременчуге вертолета ликвидировано, ожидают приезд киевской комиссии

Возгорание упавшего в Кременчуге вертолета ликвидировано, ожидают приезд киевской комиссии

        Возгорание упавшего накануне в Кременчуге Полтавской области вертолета Ми-8, при котором погибли 4 человека, ликвидирован, ожидают комиссию из Киева, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

      "25 января около 19.15 в Автозаводском районе. Кременчуг на открытой местности во время учебно-тренировочного полета произошло падение с последующим горением вертолета Ми-8 частной авиакомпании «Украинские вертолеты». В 23.05 пожар ликвидирован", – говорится в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

      В результате падения и возгорания вертолета погибли 4 члена экипажа.

      К тушению привлекались 6 ед. тех. и 25 чел., из них от ГСЧС – 5 ед. тех. и 21 чел. л/с., от Кременчугского аэродрома "Большая Кохновка" – 1 ед. тех. и 4 чел.

      "На месте происшествия ожидают комиссию из Киева", сообщила в пятницу утром в эфире телеканала "112. Украина" пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалко.

      На дежурстве возле места падения вертолета остались 2 автомобиля и 10 человек л/с ведомства.

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