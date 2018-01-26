События

06:40 26.01.2018

За минувшие сутки боевики 3 открывали огонь по позициям ВСУ, ранены двое военнослужащих

За минувшие сутки боевики 3 открывали огонь по позициям ВСУ, ранены двое военнослужащих

        За прошедшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранения получили двое военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "Во время выполнения боевых задач получили ранения 2 военнослужащих сил АТО. Их оперативно доставили в военно-медицинские учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

      На донецком направлении боевики применили 120-мм минометы по украинским позициям неподалеку Новотроицкого. На Приазовье они вели огонь из 82-мм минометов у Павлополя, а из гранатометов различных видов обстреляли защитников Водяного.

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