За минувшие сутки боевики 3 открывали огонь по позициям ВСУ, ранены двое военнослужащих

За прошедшие сутки боевики трижды открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, ранения получили двое военнослужащих, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Во время выполнения боевых задач получили ранения 2 военнослужащих сил АТО. Их оперативно доставили в военно-медицинские учреждения и оказали необходимую медицинскую помощь", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

На донецком направлении боевики применили 120-мм минометы по украинским позициям неподалеку Новотроицкого. На Приазовье они вели огонь из 82-мм минометов у Павлополя, а из гранатометов различных видов обстреляли защитников Водяного.