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05:40 26.01.2018

Фриз: российские военные занимаются контрабандой сигарет в ЕС

Фриз: российские военные занимаются контрабандой сигарет в ЕС

        Российские военные занимаются контрабандой сигарет из Сирии в Абхазию, а далее в страны Европейского союза, убеждена народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз.

      "Развитие ситуации вокруг судна Whisper, которое было задержано вблизи Одессы с грузом контрабанды Украинский ВМСУ и ГНАУ... На борту находились сигареты марки "Mikado это мы четко видим на видео сюжета ТСН (0:44). В Японии, разумеется, они не имеют никакого отношения. Эта марка выпускается в Иордании. Продаются они в основном в Иране и ... Сирии! Whisper вез груз с оккупированной Ачамчиры (Абхазия), где находится российская военная база", – написала она на своей странице в четверг вечером.

      Нардеп подчеркнула, что по информации украинских аналитиков российские военные из Сирии перевозят сигареты контрабандным путем в оккупированную Абхазию, а оттуда - в Европейский Союз.

      "Конечно, существует вероятность того, что в оккупированной Абхазии производится подделка иорданских сигарет. Впрочем, причастность российских военнослужащих (как минимум с Очамчиры) к контрабанде фальсификата в Европейский Союз трудно опровергнуть, как и факт использования оккупированной территории для производства фальсификата", добавила И.Фриз.

      Нардеп подытожила, что российские оккупационные силы в Очамчире занимаются контрабандой подакцизных товаров в Европейский Союз "и если бы экипаж Whisper не сломался в наших водах, эта контрабандная схема так и осталась бы неизвестной".

      Как сообщалось, 1 января 2018 ракетный катер "Прилуки" Военно-Морских сил Украины был вынужден открыть предупредительный огонь по судну под флагом Танзании, которое заподозрили в перевозке наркотиков, сообщили в ведомстве. Инцидент произошел в последние часы 2017 года в территориальных водах Украины возле Одесской области.

      "Судно-нарушитель было обнаружено техническими средствами наблюдения на траверзе нп Курортное в пределах территориальных вод Украины, на вызов не соответствовало, поэтому ракетный катер "Прилуки" начал его преследование. Выяснив бесперспективность попытки побега от украинского военного катера, судно вышло на связь и было опрошено согласно процедур, установленных международным морским правом. Однако судно-нарушитель требования остановиться не выполнило. С целью принуждения к прекращению противоправных действий ракетный катер "Прилуки" открыл предупредительный огонь из артиллерийской установки по курсу судна, которое было остановлено и отконвоировано в порт Одесса", – сказано в сообщении на странице ВМС в Facebook.

      Пресечение незаконных действий иностранного судна в территориальных водах Украины осуществлялось при поддержке бронированных артиллерийских катеров "Аккерман" и "Бердянск" с досмотровой командой на борту, а также катера морской охраны Государственной пограничной службы Украины с представителями СБУ на борту.

      "По результатам проверки совместной группы в составе сотрудников Госпогранслужбы и СБУ на судне было обнаружено 1737 ящиков сигарет без акцизных марок. Документы на обнаруженный груз отсутствовали. Кроме того, было установлено, что у двух из 11 членов экипажа отсутствовали паспорта моряков", заявили в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

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