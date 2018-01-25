На борту упавшего в Кременчуге вертолета могло находиться 4 человека

На борту вертолета Ми-8, упавшего в Кременчуге Полтавской области, могло находиться, по предварительной информации 4 человека, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Полтавской области Светлана Рыбалка.

Как сообщила С.Рыбалко, вызов поступил в 19:15 об авиационном происшествии на окраине Кременчуга при участии вертолета Ми-8 частной компании, который совершал учебно-тренировочной полет

"По предварительным данным, согласно бортовому журналу, на борту находилось четыре человека, но сейчас еще устанавливается точное количество", - сообщила она.

С.Рыбалко сообщила, что вертолет не врезался в вышку, а упал на открытой территории. "Он не врезался в вышку... Там сейчас идет речь об электроопорах ", - уточнила она.

В свою очередь, как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ ГСЧС в Полтавской области, по предварительной информации, на борту вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты", который потерпел крушение на окраине Кременчуга, находились четыре человека. Вертолет повредил линии электропередач.

На место выехали спасатели, работают 4 единицы техники. В настоящее время продолжается тушение горящего вертолета. Место оцеплено полицией.

Глава отдела коммуникаций полиции Полтавской области Юрий Сулаев в эфире телеканала "112.Украина" рассказал, что на месте работают спасатели и полиция.

"Сказать точно, сколько погибших, мы не можем, так как сейчас спасатели работают на месте происшествия и пытаются попасть внутрь и изучить сам салон вертолета. Допускается, что погибшими могут быть до трёх лиц… Конечно, мы будем уточнять и доводить до общественности новые обстоятельства", - сказал Ю.Сулаев.

Вместе с тем, он подчеркнул, что никто, кроме лиц, находящихся на борту, не пострадал

"Предварительно правоохранители, которые находились на месте, сообщили, что видели элементы оборванных проводов. Поэтому полиция полностью окружила место происшествия, чтобы никто из граждан не пострадал… Есть допущение, что могут быть оборваны линии электропередач. Рядом находится вышка. Что произошло – это предмет изучения следствия", - сообщила Ю.Сулаев.