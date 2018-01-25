Полиция задержала двух киевлян, пытавшихся ночью совершить поджог часовни на ул.Владимирской

Правоохранители задержали двух киевлян, которые минувшей ночью пытались совершить поджог церкви на ул.Владимирская.

Как информирует на странице в "Фейсбуке" полиция Киева, сообщение о поджоге поступило в дежурную часть от церковнослужителя. Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что поджечь здание пытались двое неизвестных.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагменты следов вокруг здания и бутылки со смесью. Все это направлено на экспертное исследование.

Правоохранители установили лиц, которые могли быть причастны к произошедшему, их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ими оказались 33-летний и 36-летний киевляне, ранее не привлекались к уголовной ответственности.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В сообщении полиции не указано название церкви. Судя по фотографиям, это часовня возле Десятинной церкви.