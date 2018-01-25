События

18:52 25.01.2018

Полиция задержала двух киевлян, пытавшихся ночью совершить поджог часовни на ул.Владимирской

Полиция задержала двух киевлян, пытавшихся ночью совершить поджог часовни на ул.Владимирской

Правоохранители задержали двух киевлян, которые минувшей ночью пытались совершить поджог церкви на ул.Владимирская.

Как информирует на странице в "Фейсбуке" полиция Киева, сообщение о поджоге поступило в дежурную часть от церковнослужителя. Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что поджечь здание пытались двое неизвестных.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены фрагменты следов вокруг здания и бутылки со смесью. Все это направлено на экспертное исследование.

Правоохранители установили лиц, которые могли быть причастны к произошедшему, их задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ими оказались 33-летний и 36-летний киевляне, ранее не привлекались к уголовной ответственности.

Следственный отдел Шевченковского управления полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

В сообщении полиции не указано название церкви. Судя по фотографиям, это часовня возле Десятинной церкви.

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