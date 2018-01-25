События

18:37 25.01.2018

У мэра Одессы очередная заграничная командировка: после Афин – Давос

У мэра Одессы очередная заграничная командировка: после Афин – Давос

И.о. городского головы Одессы Анатолий Орловский отправил мэра Одессы Геннадия Труханова в очередную заграничную командировку.

Согласно распоряжению №08В от 25 января Г.Труханов в сопровождении вице-мэра Одессы Павла Вугельмана и директора КП "Агентство программ развития Одессы" Александры Олейниковой отправился на три дня – с 26 по 28 января в Давос (Швейцарская Конфедерация) для участия в презентации "Украинский Дом" на Всемирном экономическом форуме.

Как сообщалось, 19 января А.Орловский продлил отпуск Г.Труханову на три дня – с 19 до 22 января, потому что он не смог прилететь в Одессу из-за непогоды.

При этом с 22 января, согласно другому распоряжению А.Орловского, Г.Труханов отправился в командировку в Афины (Греция). Туда же за несколько дней полетели заместители городского головы Одессы Павел Вугельман, Андрей Котляр и директор КП "Агентство программ развития Одессы" Александра Олейникова. Цель командировки: "Проведение рабочих переговоров по развитию сотрудничества".

16 января 2018 года экс-мэр Одессы Э.Гурвиц заявил, что Г.Труханов может не вернуться из отпуска, в который он ушел 27 декабря 2017 года. По мнению Э.Гурвица, это связано с завершением расследований по делам об Одесском аэропорте и админкорпусе завода "Краян", куда мэрия намерена перевести сотрудников из центра.

Г.Труханов ушел в отпуск 27 декабря 2017 года на 22 календарных дня – до 18 января. И.о. мэра на этот период был первый заместитель Одесского городского головы Анатолий Орловский.

В 2017 году Г.Труханов семь раз уходил в отпуск, в т.ч. воспользовавшись правом взять отпуск "за свой счет".

В конце октября 2017 года Э.Гурвиц уже прогнозировал смену власти и внеочередные выборы в Одессе в ближайшее время.

12 января 2018 года Генеральная прокуратура Украины совместно с НАБУ уведомила о подозрении депутата Одесского облсовета и его сообщника за предложение дать взятку в размере $500 тыс. сотруднику НАБУ. По информации правоохранителей, депутат облсовета намеревался дать взятку представителю НАБУ за снятие ареста со счетов субъекта хоздеятельности (бенефициаром которого является депутат Одесского облсовета) в сумме 185 млн грн и избежание конфискации арестованных средств.

В свою очередь в НАБУ уточнили, что взятка сотруднику НАБУ предлагалась в обмен на снятие ареста со счетов ООО, задействованного, по данным следствия, в коррупционной схеме с завладением средств бюджета города Одесса. "Речь идет о деньгах, полученных от продажи мэрии Одессы здания по завышенным ценам… Напоминаем, упомянутое здание в составе целостного имущественного комплекса государственного предприятия "Завод "Краян" в начале 2016 года был продан за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела Одесская мэрия уже за 185 млн грн", - говорилось в сообщении Бюро.

При этом депутат Одесского областного совета Олег Бабенко, которого СМИ назвали подозреваемым в предложении $500 тыс. сотруднику НАБУ, отрицает обвинения и обещает вскоре добровольно прийти в антикоррупционное ведомство.

Как сообщалось, в октябре 2016 года Одесский горсовет выкупил административный корпус бывшего завода "Краян" за 185 млн грн. В здание после ремонта планировалось переместить все структурные подразделения мэрии, которые в настоящее время разбросаны в разных частях Одессы. Что, в свою очередь, по мнению мэрии, позволит сэкономить не менее 15 млн грн. в год на оплате коммунальных услуг, а также высвободит около 20 тыс. кв. м помещений в центре города, которые могут быть проданы или переданы в аренду.

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