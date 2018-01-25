Обнаруженная 40 лет назад в Базеле мумия оказалась родственницей главы МИД Британии Джонсона

Обнаруженные более сорока лет назад в Базеле мумифицированные останки человеческого тела в Швейцарии принадлежат прабабушке в шестом поколении главы МИД Великобритании Бориса Джонсона, сообщает в четверг британская Би-би-си.

Останки были найдены перед алтарем при реставрации одной из церквей швейцарского города в 1975 году. Одежда на мумии свидетельствовала о том, что это женщина, и она является представительницей знатного рода Базеля. Кроме того, ученые установили, что в ее теле содержалось большое количество ртути, которая с конца XV по XIX век применялась в качестве лекарства от сифилиса.

При помощи тестов ДНК, взятого с большого пальца ноги мумии, и работы с архивами ученые установили, что мумифицированные останки принадлежат Анне Катарине Бишофф, родившейся в 1719 году и скончавшейся в 1787 году.

Затем они исследовали генеалогическое древо ее рода и выяснили, что она с точностью в 99,8% является предком Б.Джонсона.

По данным Би-би-си, у А.К.Бишофф было семеро детей, одна из ее дочерей по имени Анна вышла замуж за некоего Кристиана Пфеффель фон Кригельштайна, чья правнучка в пятом поколении Мария Луиза фон Пфеффель была замужем за Стэнли Фордом Уильямсом. Дочь этой пары по имени Ивонн и ее супруг Осман Кемаль являются бабушкой и дедушкой Б.Джонсона.

Сам глава британского МИД пока не прокомментировал открытие ученых.