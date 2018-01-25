Украинский военный ранен в зоне АТО вследствие вражеского обстрела в четверг

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг два раза нарушили режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции, ранения получил военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня зафиксировано 2 факта нарушения режима тишины. (…) В результате вражеского обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных сил Украины. Военные врачи квалифицируют состояние здоровья нашего защитника как удовлетворительное", - говорится в сводке штаба (по состоянию на 18.00) на странице в "Фейсбуке".

На Донецком направлении противник из 120-мм минометов вел огонь по опорным пунктам украинской армии вокруг Новотроицкого. Также из гранатометов различных видов боевики обстреляли украинские позиции неподалеку Водяного на Приазовье.