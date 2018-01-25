Прокуратура известила серийного потрошителя банкоматов о подозрении

Один из участников преступной группы, взломавших два банкомата в Черкасской области, извещен о подозрении по чч.4 и 5 ст.185 (кража, совершенная повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Черкасской области в четверг, осуществляющей процессуальное руководство в деле.

"Установлено, что 60-летний житель г.Киев по предварительному сговору с другими лицами в ноябре 2016 года, находясь в пгт Жашков, заблаговременно подготовив средства совершения преступления, путем повреждения банкомата похитили денежные средства в сумме 623 тыс. грн. В дальнейшем вышеуказанные лица совершили аналогичное преступление в пгт Маньковка, похитив из банкомата 200 тыс. грн. Таким образом, последние нанесли банковским учреждениям убытков на сумму более чем 800 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Правоохранители предпринимают меры по установлению местонахождения других соучастников и выявления всех лиц, причастных к совершению этих преступлений. Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на 7-12 лет с конфискацией имущества.