В Подольске Одесской области устанавливают одну из крупнейших в Украине котельных на биотопливе

Крупнейшая в Одесской области и одна из крупнейших в Украине котельных на биотопливе заработает в Подольске (бывш. Котовск) Одесской области.

Как сообщила в среду пресс-служба Одесской облгосадминистрации со ссылкой на директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Антона Шалыгайло, реконструируемая в настоящее время котельная №8 перейдет на пеллеты и после реконструкции сможет обеспечивать теплом 1,5 тыс. абонентов в жилых домах и четыре объекта бюджетной сферы, включая местный пограничный отряд и станцию экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

"Котельную запустят в конце текущего отопительного сезона. На сегодня пеллеты – один из оптимальных видов топлива благодаря своим преимуществам. Кроме экономии, это дополнительная возможность уменьшить объемы использования природного газа на нужды теплоэнергетики в регионе", - приводит пресс-служба слова специалиста.

По информации "Подольсктеплокоммунэнерго", в настоящее время инвестор проводит работы по установке 5 котлов. Общая тепловая мощность котельной составит 8,5 Гкал/ч, а отапливаемая площадь – более 87 тыс. кв.м.

"Подольсктеплокоммунэнерго" планирует закупать тепло у инвестора по средневзвешенным тарифам для Одесской области - 1017,68 грн./Гкал.