За минувшие сутки боевики три раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, ранен один военнослужащий

За минувшие сутки боевики 3 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов один украинский военнослужащий ранен, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Всего за минувшие сутки зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В результате одного из вражеских обстрелов получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

На Луганском направлении боевики из стрелкового оружия вели огонь по позициям ВСУ у населенных пунктов Станица Луганская и Кряковка.

На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования, на Приазовье, вели огонь из 120-ти и 82-мм минометов на подступах к Лебединскому.

В сводке отмечается, что украинские военнослужащие ни в одном из случаев огонь не открывали, строго соблюдая Минские договоренности.