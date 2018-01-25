События

06:24 25.01.2018

За минувшие сутки боевики три раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, ранен один военнослужащий

За минувшие сутки боевики три раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, ранен один военнослужащий

      За минувшие сутки боевики 3 раза открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов один украинский военнослужащий ранен, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

      "Всего за минувшие сутки зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В результате одного из вражеских обстрелов получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

      На Луганском направлении боевики из стрелкового оружия вели огонь по позициям ВСУ у населенных пунктов Станица Луганская и Кряковка.

      На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования, на Приазовье, вели огонь из 120-ти и 82-мм минометов на подступах к Лебединскому.

      В сводке отмечается, что украинские военнослужащие ни в одном из случаев огонь не открывали, строго соблюдая Минские договоренности.

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Интерфакс-Украина
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