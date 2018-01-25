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05:54 25.01.2018

Правоохранители задержали в Одесской области вымогавших взятки пограничника и таможенника

Правоохранители задержали в Одесской области вымогавших взятки пограничника и таможенника

     Сотрудники прокуратуры Одесской области совместно с оперативниками управления СБУ в области и управлением внутренней безопасности Государственной пограничной службы разоблачили при получении взятки инспектора таможенного поста "Кучурган" Одесской таможни и инспектора Южного регионального управления Государственной пограничной службы.

      Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, указанные лица требовали и получили от гражданина 9200 гривен неправомерной выгоды за беспрепятственный пропуск через границу двух автомобилей с товаром.

      "Проводятся первоочередные следственные действия, решается вопрос об уведомлении о подозрении, отстранении от занимаемых должностей и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в прокуратуре, добавив, что сейчас правоохранители проверяют информацию о причастности к совершению преступления других должностных лиц ведомств.

      В свою очередь пресс-служба СБУ сообщила, что задержанные систематически требовали от предпринимателей деньги за беспрепятственный вывоз из Украины товаров широкого потребления. Сумма взятки для владельцев загруженного микроавтобуса составляла 300 долларов.

      При осмотре помещений пункта пропуска правоохранители также обнаружили т.н. "суточную кассу" в разной валюте, эквивалентную почти 30 тыс. грн.

      По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

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Интерфакс-Украина
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