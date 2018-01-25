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04:11 25.01.2018

На сайте прокуратуры АРК начала функционировать электронная форма для анонимных сообщений

На сайте прокуратуры АРК начала функционировать электронная форма для анонимных сообщений

       На официальном сайте прокуратуры Автономной республики Крым создана электронная форма для анонимных сообщений о фактах совершения нарушений прав человека.

      "Понимая реальность угрозы оккупации, которая может коснуться проукраински настроенных граждан, прокуратура Автономной Республики Крым стремится создать максимально благоприятные и безопасные условия для информирования о случаях нарушения прав крымчан, совершения против них военных преступлений и преступлений против человечности", - сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.

      Также, для эффективного диалога между прокуратурой автономии и лицами, пострадавших от оккупации или стали свидетелями нарушений прав граждан Украины и проживают в Крыму, через Skype введен онлайн-видеосвязь с прокуратурой АР Крым.

      По информации ведомства, онлайн-видеосвязь с прокуратурой будет работать каждый вторник, среду и четверг с 10:00 до 13:00.

      Кроме того, в прокуратуре отметили что установление эффективной обратной связи с населением, при существующем режиме временной оккупации РФ части территории Украины – АРК и г.Севастополя, является важным и неотъемлемым условием своевременного выявления и фиксации случаев нарушения оккупационными властями конституционных прав человека, совершенных в отношении крымчан военных преступлений и преступлений против человечности, с целью дальнейшего привлечения виновных к уголовной ответственности на национальном и международном уровне.

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Интерфакс-Украина
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