На сайте прокуратуры АРК начала функционировать электронная форма для анонимных сообщений

На официальном сайте прокуратуры Автономной республики Крым создана электронная форма для анонимных сообщений о фактах совершения нарушений прав человека.

"Понимая реальность угрозы оккупации, которая может коснуться проукраински настроенных граждан, прокуратура Автономной Республики Крым стремится создать максимально благоприятные и безопасные условия для информирования о случаях нарушения прав крымчан, совершения против них военных преступлений и преступлений против человечности", - сообщили в пресс-службе прокуратуры АРК.

Также, для эффективного диалога между прокуратурой автономии и лицами, пострадавших от оккупации или стали свидетелями нарушений прав граждан Украины и проживают в Крыму, через Skype введен онлайн-видеосвязь с прокуратурой АР Крым.

По информации ведомства, онлайн-видеосвязь с прокуратурой будет работать каждый вторник, среду и четверг с 10:00 до 13:00.

Кроме того, в прокуратуре отметили что установление эффективной обратной связи с населением, при существующем режиме временной оккупации РФ части территории Украины – АРК и г.Севастополя, является важным и неотъемлемым условием своевременного выявления и фиксации случаев нарушения оккупационными властями конституционных прав человека, совершенных в отношении крымчан военных преступлений и преступлений против человечности, с целью дальнейшего привлечения виновных к уголовной ответственности на национальном и международном уровне.