Президент США готов дать показания под присягой спецпрокурору Мюллеру по "российскому делу", что сговора не было

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности дать под присягой показания спецпрокурору по расследованию так называемого "российского дела" Роберту Мюллеру.

"По правде говоря, я с нетерпением жду этого", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли президент поговорить с Р.Мюллером.

Он добавил, что "сделал бы это под присягой".

"Никакого сговора не было, никаких препятствий нет", - приводит слова американского лидера телеканал CNN.