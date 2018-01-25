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03:15 25.01.2018

Президент США готов дать показания под присягой спецпрокурору Мюллеру по "российскому делу", что сговора не было

Президент США готов дать показания под присягой спецпрокурору Мюллеру по "российскому делу", что сговора не было

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности дать под присягой показания спецпрокурору по расследованию так называемого "российского дела" Роберту Мюллеру.

"По правде говоря, я с нетерпением жду этого", - сказал Д.Трамп, отвечая на вопрос журналиста, собирается ли президент поговорить с Р.Мюллером.

Он добавил, что "сделал бы это под присягой".

"Никакого сговора не было, никаких препятствий нет", - приводит слова американского лидера телеканал CNN.

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Интерфакс-Украина
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