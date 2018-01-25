События

02:19 25.01.2018

Чиновник Госпродпотребслужбы в Харьковской области задержан при получении взятки $8 тыс

Чиновник Госпродпотребслужбы в Харьковской области задержан при получении взятки $8 тыс

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО задержали руководителя одного из подразделений ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области во время получения взятки.

"Оперативники спецслужбы установили, что начальник одного из подразделений, в полномочия которого входит борьба с коррупцией, требовал от своего коллеги $8 тыс. В такую сумму он оценил непривлечение работника к административной ответственности за якобы совершенное им коррупционное правонарушение", - сообщает пресс-центр СБУ.

Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании в отношении него меры пресечения.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Правоохранители задержали в Одесской области вымогавших взятки пограничника и таможенника

Правоохранители задержали в Одесской области вымогавших взятки пограничника и таможенника

Прокуратура передала в суд дело наркодилера, поставлявшего опий в харьковскую исправительную колонию

Мать бросила двухмесячную дочь на морозе в соседском стоге сена

Масштабный пожар в швейном цеху на окраине Харькова локализован

СБУ задержала во Львове на взятке сотрудников центра медико-социальной экспертизы

В Полтаве на взятке разоблачен экс-руководитель инспекции Госгеокадастра

В подозрительных коробках на станции метро в Харькове оказался лак для ногтей

В Харькове закрыта станция метро для проверки двух подозрительных коробок

В Чугуеве два человека умерли от отравления угарным газом

ПОСЛЕДНЕЕ

Взрывное устройство оставшегося в живых участника терактов в Париже оказалось дефектным

Артистка РФ Людмила Сенчина скончалась

Неподалеку от Милана с рельсов сошел поезд, есть жертвы

Прокуратура известила серийного потрошителя банкоматов о подозрении

В Подольске Одесской области устанавливают одну из крупнейших в Украине котельных на биотопливе

Более 260т гуманитарного груза от МККК проследовали в ОРДЛО через КПВВ "Новотроицкое"

В Днепре работает 21 стационарный пункт обогрева

В Украине без света остаются 37 населенных пунктов

В Днепре 300 предприятиям, которые не убирают снег и не посыпают территорию, выписали штрафы

За минувшие сутки боевики три раза обстреляли позиции сил АТО на Донбассе, ранен один военнослужащий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА