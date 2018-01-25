Чиновник Госпродпотребслужбы в Харьковской области задержан при получении взятки $8 тыс
Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией под процессуальным руководством военной прокуратуры Харьковского гарнизона сил АТО задержали руководителя одного из подразделений ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области во время получения взятки.
"Оперативники спецслужбы установили, что начальник одного из подразделений, в полномочия которого входит борьба с коррупцией, требовал от своего коллеги $8 тыс. В такую сумму он оценил непривлечение работника к административной ответственности за якобы совершенное им коррупционное правонарушение", - сообщает пресс-центр СБУ.
Уголовное производство расследуется по ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.
Решается вопрос об объявлении задержанному подозрения и избрании в отношении него меры пресечения.