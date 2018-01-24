Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутки во Львове

Три человека пострадали и были госпитализированы в результате ДТП с участием маршрутки и грузового микроавтобуса во Львове, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, сегодня ориентировочно в 17.30 по улице Шевченко, 317 во Львове столкнулись грузовой микроавтобус "Мерседес" и рейсовый автобус "Газель", совершавший рейс по маршруту 131.

На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства ДТП.