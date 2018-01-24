Продажи книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" превысили 1,7 млн экземпляров за три недели

В США продано более 1,7 млн экземпляров книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналиста Майкла Вольфа почти за три недели после старта продаж, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед Пресс" cо ссылкой на данные издательской компании Henry Holt & Co.

Ожидается, что книга станет одной из самых продаваемых среди документальной литературы и сохранит первое место в топе продаж по книгам на торговом интернет сервисе Amazon.

По данным агентства, продажи книги в твердом переплете превышают 500 тыс. экземпляров, книга также продается в электронном и аудио-формате.

Ранее агентство "Блумберг" сообщало, что журналист может заработать на ней около $7,4 млн. Кроме того, М.Вулфф, как ожидается, сможет продать права на экранизацию бестселлера.

Книга содержит множество подробностей личной жизни президента США Дональда Трампа. В ней, среди прочего, рассказывается о предвыборной гонке 2016 года. Высказывания ее автора М.Вулффа и приведенные им цитаты уже вызвали негодование в администрации США. Представитель Белого дома Сара Сандерс ранее отмечала, что многое в книге не соответствует действительности.

Так, в книге приводятся слова бывшего советника президента по стратегическим вопросам Стива Бэннона. Согласно книге, С.Бэннон, вспоминая о встрече в 2016 году сына Д.Трампа, Дональда Трампа-младшего с несколькими россиянами, заявлявшими, что у них может быть компромат на кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон, назвал это мероприятие "предательским и непатриотичным". Кроме того, по его мнению, вероятность того, что сам Д.Трамп не знал об этой встрече, "равна нулю".

В Белом доме в свою очередь заявили, что С.Бэннон не только сообщил автору книги ложные сведения, но еще и нарушил соглашение, согласно которому не должен был рассказывать прессе или авторам книг о том, как он работал в Белом доме, а до того - в предвыборном штабе Д.Трампа.

Со своей стороны Д.Трамп обвинил автора книги во лжи.