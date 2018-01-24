Боевики в зоне АТО в среду обстреляли позиции ВСУ возле Лебединского, на других участках обстрелов не зафиксировано

Боевики в зоне АТО на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 среды обстреляли из минометов позиции Вооруженных сил Украины на донецком направлении, на других участках обстрелов нет, сообщили в штабе АТО.

"Более полутора суток продержался режим прекращения огня в районе проведения АТО. Однако сегодня днем российско-оккупационные войска таки обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

На донецком направлении боевики применили минометы на Приазовье. "Из временно неподконтрольной украинскому правительству Саханки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм по нашим опорным пунктам возле Лебединского", - сказано в сообщении.

На других участках обороны обстрелов не зафиксировано.

"Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей, гарантируя выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня", - сказано в сводке.