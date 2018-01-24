События

18:54 24.01.2018

Боевики в зоне АТО в среду обстреляли позиции ВСУ возле Лебединского, на других участках обстрелов не зафиксировано

Боевики в зоне АТО в среду обстреляли позиции ВСУ возле Лебединского, на других участках обстрелов не зафиксировано

 Боевики в зоне АТО на Донбассе с начала суток по состоянию на 18:00 среды обстреляли из минометов позиции Вооруженных сил Украины на донецком направлении, на других участках обстрелов нет, сообщили в штабе АТО.

"Более полутора суток продержался режим прекращения огня в районе проведения АТО. Однако сегодня днем российско-оккупационные войска таки обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в соцсети Фейсбук в среду вечером.

На донецком направлении боевики применили минометы на Приазовье. "Из временно неподконтрольной украинскому правительству Саханки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм по нашим опорным пунктам возле Лебединского", - сказано в сообщении.

На других участках обороны обстрелов не зафиксировано.

"Подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей, гарантируя выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня", - сказано в сводке.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Линию разграничения на Донбассе в 2017 году пересекли 11,5 млн раз

За прошедшие сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков

За минувшие сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков

Попытки провести разминирование и развести силы на Донбассе провалены, заявляет Хуг

Количество обстрелов на светлодарском направлении в зоне АТО возросло вдвое

Один человек погиб и один ранен после обстрела автобуса возле подконтрольной "ДНР" Оленовки

Боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб

Боец ВСУ погиб в результате минометного обстрела боевиков в зоне АТО в понедельник

За минувшие сутки боевики 2 раза обстреляли позиции сил АТО, потерь нет

Боевики не открывали огонь по позициям сил АТО в воскресенье, но обстреляли автобус

ПОСЛЕДНЕЕ

Стратегический беспилотник ВВС США провел разведку у линии разграничения на Донбассе

Следствие официально получило от ООН фотокопию письма Януковича Путину от 1 марта 2014

Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутки во Львове

В Украине без света остаются более 50 населенных пунктов в Одесской и Черкасской областях

Продажи книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" превысили 1,7 млн экземпляров за три недели

Мать бросила двухмесячную дочь на морозе в соседском стоге сена

Могилев сообщил, что на встрече с ним 21 февраля 2014 года в Киеве Янукович говорил об угрозе своей жизни

Тела погибших в Кабуле украинцев доставлены в Украину

Суд о госизмене Януковича продолжится 25 января

После захвата Верховной Рады и Совмина АРК "никаких вразумительных команд" из Киева не поступало – Могилев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА