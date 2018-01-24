События

08:17 24.01.2018

На Киевщине в жилом доме произошел бытовой взрыв газа, есть погибшие

На Киевщине в жилом доме произошел бытовой взрыв газа, есть погибшие

Взрыв бытового газа с последующим горением произошел в с.Новоселки Киевской области Макаровского района на первом этаже квартиры двухэтажного жилого дома, вследствие чего погиб 1 человек и 2 госпитализированы, сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 18 часов 28 минут 23 января в с.Новоселки Макаровского района по ул. Широкая, 4, в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома, по предварительным данным, произошел взрыв природного газа с последующим горением", – говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что среди пострадавших один человек погиб и еще двоих госпитализировали в больницу – женщину с ожогами шеи и лица и мужчину с гипертоническим кризом.

Кроме того, в четырех квартирах в результате взрыва разрушены стены и перекрытия между 1 и 2 этажами. Жители дома временно отселены к родственникам и соседям.

"В 7 ч. 10 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован", – констатировали в ведомстве.

В настоящий момент продолжаются работы по разборке обломков крыши и перекрытия дома.

По информации службы, в ликвидации пожара привлечены 17 единиц техники и 61 человек, в том числе от ГСЧС 12 единиц техники и 56 человек личного состава.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Запорожской области ограничено движение фур

СБУ задержала во Львове на взятке сотрудников центра медико-социальной экспертизы

За прошедшие сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков

В зоне АТО на территории Новоукраинского сельсовета работает украинское цифровое телевидение "Т2"

В Полтаве на взятке разоблачен экс-руководитель инспекции Госгеокадастра

Черныш и Волкер обсудили гуманитарную ситуацию и потребности жителей востока Украины

В Запорожской области продолжается спасательная операция по освобождению от снега автотранспорта

Волкер и Порошенко обсудили активизацию международных усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины

В Запорожской области из-за ухудшения погоды на ночь закрыт проезд автотранспорта по трем региональным дорогам

Переговоры с потенциальными партнерами по управлению ГТС Украины взяло на себя правительство

ПОСЛЕДНЕЕ

Автобус и товарный поезд столкнулись в порту Черноморска, пострадали шесть человек

Президентские выборы в Венесуэле могут состояться до 30 апреля

В Европарламенте почтят память жертв Холокоста

В Украине обесточены почти 70 населенных пунктов

НАПК внесло предписания директору НАБУ из-за его первого зама и главе Минэкологии из-за директора Приазовского парка

За минувшие сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков

Муженко и Волкер обсудили на встрече в Киеве ситуацию на Донбассе

Волкер прибыл в Украину

Попытки провести разминирование и развести силы на Донбассе провалены, заявляет Хуг

НАБУ объявила о подозрении главе Госаудита в незаконном обогащении и декларации недостоверных данных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА