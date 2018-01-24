На Киевщине в жилом доме произошел бытовой взрыв газа, есть погибшие

Взрыв бытового газа с последующим горением произошел в с.Новоселки Киевской области Макаровского района на первом этаже квартиры двухэтажного жилого дома, вследствие чего погиб 1 человек и 2 госпитализированы, сообщают в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В 18 часов 28 минут 23 января в с.Новоселки Макаровского района по ул. Широкая, 4, в квартире на первом этаже двухэтажного жилого дома, по предварительным данным, произошел взрыв природного газа с последующим горением", – говорится в сообщении ГСЧС.

Отмечается, что среди пострадавших один человек погиб и еще двоих госпитализировали в больницу – женщину с ожогами шеи и лица и мужчину с гипертоническим кризом.

Кроме того, в четырех квартирах в результате взрыва разрушены стены и перекрытия между 1 и 2 этажами. Жители дома временно отселены к родственникам и соседям.

"В 7 ч. 10 мин. подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован", – констатировали в ведомстве.

В настоящий момент продолжаются работы по разборке обломков крыши и перекрытия дома.

По информации службы, в ликвидации пожара привлечены 17 единиц техники и 61 человек, в том числе от ГСЧС 12 единиц техники и 56 человек личного состава.