Президентские выборы в Венесуэле могут состояться до 30 апреля

Большинство членов Национального учредительного собрания Венесуэлы поддержали предложение провести президентские выборы в Венесуэле до 30 апреля 2018 года, сообщает во вторник газета "Мундо".

Точная дата будет выбрана в ближайшие недели.

С предложением выступил член Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо. Он напомнил, что выборы должны быть официально созваны Национальным избирательным советом Венесуэлы, однако принятый собранием документ "обязателен для исполнения всеми органами согласно конституции", передает агентство ЭФЭ.

Это заявление последовало за принятым в понедельник решением Совета ЕС ввести ограничительные меры в отношении семи официальных лиц Венесуэлы за "несоблюдение демократических принципов или принципов правового государства".

В середине декабря президент Николас Мадуро заявил, что оппозиционные партии и их лидеры не будут принимать участие в президентских выборах в стране. Такое постановление, по его словам, было вынесено Национальным учредительным собранием после того, как оппозиция отказалась участвовать в декабрьских муниципальных выборах и призвала к их бойкоту.