За прошедшие сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки впервые не открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Впервые за долгое время в районе проведения АТО сутки прошли без нарушений режима прекращения огня. 23 января ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины не было зафиксировано", - говорится в сообщении на странице штаба в соцсети Фейсбук в среду утром.

В ведомстве заверили, что подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня.

Кроме того в штабе АТО подчеркнули, что полное прекращение огня предоставляет украинцам больше возможностей для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания транспортной связи и активного проведения работ по разминированию местности.