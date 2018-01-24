События

06:35 24.01.2018

За прошедшие сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков

За прошедшие сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки впервые не открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Впервые за долгое время в районе проведения АТО сутки прошли без нарушений режима прекращения огня. 23 января ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных сил Украины не было зафиксировано", - говорится в сообщении на странице штаба в соцсети Фейсбук в среду утром.

В ведомстве заверили, что подразделения украинской армии строго придерживаются Минских договоренностей и обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию устойчивого прекращения огня.

Кроме того в штабе АТО подчеркнули, что полное прекращение огня предоставляет украинцам больше возможностей для восстановления разрушенной инфраструктуры, налаживания транспортной связи и активного проведения работ по разминированию местности.

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Интерфакс-Украина
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