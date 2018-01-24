В зоне АТО на территории Новоукраинского сельсовета работает украинское цифровое телевидение "Т2"

Мониторинговая миссия Министерства информационной политики Украины обнаружила украинское цифровое телевидение "Т2" на территории Новоукраинского сельсовета Марьинского района Луганской области, сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины.

"На территории Новоукраинского сельского совета хорошо работает только цифровое телевидение"Т2". Эфирное вещание работает нестабильно", – сообщает советник министра по вопросам возобновления вещания в зоне АТО, народный депутат Украины Александр Бригинец, под председательством которого осуществляется мониторинговая миссия.

Кроме того, секретарь Новоукраинского сельсовета Татьяна Малык рассказала, что село Новоукраинка особенное тем, что там живут переселенцы с Полтавщины. "Школа в селе украинская и все говорят по-украински. Настроение здесь очень оптимистичное и проукраинское", – сказала Т.Малык.

Отмечается, что за два года работы Комиссии построено три телебашни: в Краматорске Донецкой области (5 декабря 2016), в Чонгаре Херсонской области (17 марта 2017) и в Бахмутивцы Луганской области (22 августа 2017).