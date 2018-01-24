События

05:32 24.01.2018

В зоне АТО на территории Новоукраинского сельсовета работает украинское цифровое телевидение "Т2"

Мониторинговая миссия Министерства информационной политики Украины обнаружила украинское цифровое телевидение "Т2" на территории Новоукраинского сельсовета Марьинского района Луганской области, сообщает пресс-служба Министерства информационной политики Украины.

"На территории Новоукраинского сельского совета хорошо работает только цифровое телевидение"Т2". Эфирное вещание работает нестабильно", – сообщает советник министра по вопросам возобновления вещания в зоне АТО, народный депутат Украины Александр Бригинец, под председательством которого осуществляется мониторинговая миссия.

Кроме того, секретарь Новоукраинского сельсовета Татьяна Малык рассказала, что село Новоукраинка особенное тем, что там живут переселенцы с Полтавщины. "Школа в селе украинская и все говорят по-украински. Настроение здесь очень оптимистичное и проукраинское", – сказала Т.Малык.

Отмечается, что за два года работы Комиссии построено три телебашни: в Краматорске Донецкой области (5 декабря 2016), в Чонгаре Херсонской области (17 марта 2017) и в Бахмутивцы Луганской области (22 августа 2017).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Запорожской области ограничено движение фур

На Киевщине в жилом доме произошел бытовой взрыв газа, есть погибшие

СБУ задержала во Львове на взятке сотрудников центра медико-социальной экспертизы

За прошедшие сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков

В Полтаве на взятке разоблачен экс-руководитель инспекции Госгеокадастра

Черныш и Волкер обсудили гуманитарную ситуацию и потребности жителей востока Украины

В Запорожской области продолжается спасательная операция по освобождению от снега автотранспорта

Волкер и Порошенко обсудили активизацию международных усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины

В Запорожской области из-за ухудшения погоды на ночь закрыт проезд автотранспорта по трем региональным дорогам

Переговоры с потенциальными партнерами по управлению ГТС Украины взяло на себя правительство

ПОСЛЕДНЕЕ

Автобус и товарный поезд столкнулись в порту Черноморска, пострадали шесть человек

Президентские выборы в Венесуэле могут состояться до 30 апреля

В Европарламенте почтят память жертв Холокоста

В Украине обесточены почти 70 населенных пунктов

НАПК внесло предписания директору НАБУ из-за его первого зама и главе Минэкологии из-за директора Приазовского парка

За минувшие сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков

Муженко и Волкер обсудили на встрече в Киеве ситуацию на Донбассе

Волкер прибыл в Украину

Попытки провести разминирование и развести силы на Донбассе провалены, заявляет Хуг

НАБУ объявила о подозрении главе Госаудита в незаконном обогащении и декларации недостоверных данных

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА