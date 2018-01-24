События

03:32 24.01.2018

В Полтаве на взятке разоблачен экс-руководитель инспекции Госгеокадастра

В Полтаве на взятке разоблачен экс-руководитель инспекции Госгеокадастра

В Полтаве сотрудники Службы безопасности Украины совместно с подразделом защиты экономики Нацполиции задержали бывшего начальника инспекции по контролю за использованием и охраной земель Главного управления Госгеокадастра, сообщили в пресс-центре СБ Украины.

"Правоохранители установили, что экс-чиновник требовал у местного жителя более семисот пятидесяти тысяч гривен за содействие в беспрепятственном продлении договора аренды земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 88 гектаров. За указанную сумму делец обещал договориться с должностными лицами областного главка Госгеокадастра относительно положительного "рассмотрения" этого вопроса", – говорится в сообщении на сайте спецслужбы во вторник.

Правоохранители задержали злоумышленника неподалеку одного из ресторанов быстрого питания Полтавы в момент получения всей суммы неправомерной выгоды.

В рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст.368 УК Украины сотрудники СБ Украины проводят санкционированные обыски у фигурантов дела.

В настоящее время решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственные действия, в частности о привлечении к ответственности чиновников Госгеокадастра, причастных к коррупционной схеме.

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Интерфакс-Украина
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