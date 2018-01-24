Черныш и Волкер обсудили гуманитарную ситуацию и потребности жителей востока Украины

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш и Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер обсудили также гуманитарную ситуацию и потребности населения, проживающего на востоке Украины, сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"Население, проживающее вдоль линии соприкосновения и неподконтрольных территориях, ежедневно сталкивается с проблемами, которые заставляют людей стремительно уменьшать ресурсы, чтобы прокормить себя, обогреть свой дом или купить лекарства. С целью помощи пострадавшему населению правительством Украины постоянно обеспечивается эффективное взаимодействие с другими странами, международными организациями, предоставляющими гуманитарную помощь гражданам, проживающим на востоке Украины с обеих сторон линии соприкосновения, и обеспечивается доступ таких организаций в неподконтрольных территорий", – отметил В.Черныш.

Также министр рассказал о результатах реализации в 2017г. плана мероприятий, направленного на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия, и подтвердил, что Украина не отказывается от своих граждан, проживающих на неподконтрольных территориях, и будет делать все возможное для их реинтеграции.

"Несмотря на все препятствия нужно не прекращать усилия помогать людям, проживающим на неподконтрольных территориях, и поддерживать связь с ними", – подчеркнул Курт Волкер.

Кроме того, по этому поводу В.Черныш отметил важность коммуникации и разработки соответствующих стратегий, отметив успешные коммуникационные проекты USAID в Украине на радио и телевидении.