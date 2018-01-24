В Запорожской области продолжается спасательная операция по освобождению от снега автотранспорта

На автодорогах Запорожской области продолжается спасательная операция по освобождению из снежного плена десятков грузовых и легковых автомобилей.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГУ ГСЧС в Запорожской области, в регионе подразделения ГСЧС Служба автомобильных дорог при взаимодействии с местной властью проводит спасательные работы по освобождению автомобилей из снежного плена на автодорогах Энергодар-Васильевка.

Так, по ситуации на 22:00 23 января спасателям удалось вытащить из сугробов 18 грузовиков, 55 легковых автомобилей и 2 маршрутных автобуса.

Также в пресс-службе отметили, что спасательная операция проводится одновременно со стороны Энергодара и Васильевки.

Транспортный затор на автодороге Р-37 Энергодар-Васильевка-Бердянск возле села Першотравневое возник из-за ухудшения погоды в Васильевском районе. После 16:30 на дорогах образовались снежные переметы, достигающие высоты 1,5 м.

В расчистке автодороге от снега задействована техника Запорожского железорудного комбината, а также спасатели Каменско-Днепровского района.

В ГУ ГСЧС региона отмечают, что на данный момент ситуация контролируемая, медицинская помощь никому не понадобилась.

Как сообщалось, в Запорожской области из-за снежных заносов и угрозы безопасности дорожного движения на трех участках автодорог государственного значения региона на ночь закрыто движение для всех видов транспорта.

"С 21:00 23 января по 09:00 24 января закрыто движение транспорта на автодорогах Р-37 Энергодар – Васильевка, км 28+000 – км 69+000; М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, км 400+000 – км444+000; Т-08-11 Веселое – Новобогдановка/ М-18 / км 0 + 000 – км 36 + 000" – отметили в Службе автомобильных дорог региона.

Также в Службе автомобильных дорог Запорожской области предупредили жителей региона об ухудшении погоды – сильный порывистый ветер наметает на проезжую часть снег, чем усложняет движение транспорта.