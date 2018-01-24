Волкер и Порошенко обсудили активизацию международных усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и президент Украины Петр Порошенко обсудили активизацию международных усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"Абсолютными приоритетами является консолидация режима устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня и вывода из Украины российских оккупационных войск", – говорится в сообщении.

На встрече стороны выразили беспокойство в связи с отсутствием прогресса в выполнении Россией безопасности положений Минских договоренностей.

Ранее в ведомстве отмечали, что Москве необходимо продемонстрировать политическую волю к мирному урегулированию и согласиться на размещение миротворческой миссии ООН на оккупированном Донбассе, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.

Также П.Порошенко и К.Волкер отметили освобождение украинских заложников в конце прошлого года. Стороны привлекли внимание к принятию закона Украины о реинтеграции оккупированных территорий, как элемента общей стратегии по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины.

Кроме того, отметили приоритетность мирного, политико-дипломатического пути урегулирования ситуации на Донбассе.