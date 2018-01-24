В Запорожской области из-за ухудшения погоды на ночь закрыт проезд автотранспорта по трем региональным дорогам

В Запорожской области из-за ухудшения погодных условий на ночь закрыт проезд автотранспорта по трем региональным автодорогам.

Как сообщает пресс-служба Службы автомобильных дорог (САД) Запорожской области, из-за значительных снежных заносов и угрозы безопасности дорожного движения на трех участках автодорог государственного значения региона временно закрыто движение для всех видов транспорта.

"С 21:00 23 января по 09:00 24 января закрыто движение транспорта на автодорогах Р-37 Энергодар - Васильевка, км 28 +000 - км 69 + 000; М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск, км 400 + 000 - км444 + 000; Т-08-11 Веселое - /М-18/ км 0 + 000 - км 36 + 000", – отметили в САД региона.

Также Служба автомобильных Запорожской области предупредила жителей региона об ухудшении погоды - сильный порывистый ветер наметает на проезжую часть снег, что усложняет движение транспорта.

Наиболее неблагоприятная ситуация наблюдается на дорогах Васильевского и Каменско-Днепровского районов. Здесь местами сугробы на дорогах достигают метровой высоты.

Для уборки снега на дорогах региона задействовано 86 единиц спецтехники и около 100 дорожных рабочих.

В социальных сетях жители Запорожской области публикуют фотографии больших транспортных заторов из десятков грузовых и легковых автомобилей, которые образовались во второй половине дня на автодороге между райцентром Васильевка и села Орлянское, а также в районе Васильевки на трассе Харьков-Симферополь.

На данный момент полиция, спасатели ГСЧС и дорожники освобождают автомобили из снежных заносов, и оказывают помощь водителям.