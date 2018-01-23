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23:09 23.01.2018

В Европарламенте почтят память жертв Холокоста

В Европарламенте почтят память жертв Холокоста

Память погибших в годы Холокоста почтят в среду в ходе Дня памяти жертв Холокоста в здании Европарламента в Брюсселе.

"Цель мероприятия - почтить память всех погибших в годы Холокоста и донести до ныне живущих поколений, насколько важно знать и помнить о прошлом, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем, предотвратить распространение неонацизма в Европе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе организаторов мероприятия - Европейского еврейского конгресса.

День памяти жертв Холокоста пройдет под личным патронатом председателя Европарламента Антонио Таяни.

В мероприятии также примут участие глава Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Кантор, спикер Кнессета Израиля Юлий Эдельштейн, депутаты Европарламента, представители Еврокомиссии, дипломаты, главы европейских еврейских общин, главные раввины стран ЕС.

Кроме того, ожидается присутствие бывших узников концлагерей и людей, переживших Холокост, деятелей культуры и искусства, гостей из стран Европы и Израиля.

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Интерфакс-Украина
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