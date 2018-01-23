НАПК внесло предписания директору НАБУ из-за его первого зама и главе Минэкологии из-за директора Приазовского парка

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло предписания директору Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артему Сытнику (в отношении его первого заместителя Гизо Углавы), а также министру экологии и природных ресурсов Остапу Семераку (в отношении директора Приазовского национального природного парка Дмитрия Воловика).

Как сообщает во вторник пресс-служба НАПК, соответствующие решения были приняты на заседании Нацагентства.

Предписание директору НАБУ по Г.Углаве внесено по результатам проверки его деклараций за 2015 и 2016 годы. Установлено, что в декларации за 2015 год субъект декларирования не отразил объект недвижимости, который на конец отчетного периода принадлежал члену его семьи на праве собственности, а в декларации за 2016-й указал информацию, не соответствующую действительности, - в части размера дохода, начисленного ему в виде заработной платы.

Главе Минэкологии внесено предписание в отношении директора Приазовского национального природного парка в связи с нарушением им требований закона о предотвращения конфликта интересов. Так, НАПК установило, что директор парка не передал принадлежащие ему корпоративные права в управление другому лицу в течение 30 дней с момента назначения на соответствующую должность, как это предусмотрено законодательством.

НАПК требует от руководителей органов, в которых работают эти должностные лица, предпринять предусмотренные законодательством меры.