События

18:45 23.01.2018

За минувшие сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков

За минувшие сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков

 Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки не открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток вдоль всей линии соприкосновения в полной мере сохраняется режим прекращения огня. По состоянию на 18.00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины не было зафиксировано", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник вечером.

В штабе АТО подчеркнули, что подразделения сил АТО обеспечивают выполнение мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей.

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