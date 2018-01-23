За минувшие сутки на Донбассе не зафиксировано ни одного обстрела со стороны боевиков

Незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки не открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"С начала суток вдоль всей линии соприкосновения в полной мере сохраняется режим прекращения огня. По состоянию на 18.00 ни одного обстрела в сторону позиций Вооруженных Сил Украины не было зафиксировано", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук во вторник вечером.

В штабе АТО подчеркнули, что подразделения сил АТО обеспечивают выполнение мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются Минских договоренностей.