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18:03 23.01.2018

Муженко и Волкер обсудили на встрече в Киеве ситуацию на Донбассе

Муженко и Волкер обсудили на встрече в Киеве ситуацию на Донбассе

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко и специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер во вторник провели встречу в Киеве.

"Виктор Муженко во вторник, 23 января, провел встречу со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером. В ходе встречи генерал армии Украины Виктор Муженко проинформировал американского дипломата о текущей ситуации на востоке Украины", - сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и перспектив развития двусторонних отношений между Украиной и США в оборонной сфере.

Во встрече приняла участие посол США в Украине Мари Йованович.

Как сообщалось, К.Волкер прибыл в Киев во вторник.

По данным информированного источника, в рамках визита К.Волкер может встретиться с президентом Украины Петром Порошенко.

По информации СМИ, К.Волкер может посетить восток Украины 24 января, а 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве. 26 января в Дубаи К.Волкер планировал встретиться с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

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