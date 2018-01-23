События

08:32 23.01.2018

Еврогруппа отметила успехи программы спасения Греции и улучшение экономической ситуации в ЕС

Еврогруппа отметила успехи программы спасения Греции и улучшение экономической ситуации в ЕС

        Глава Еврогруппы (министры финансов стран ЕС, использующих евро) Мариу Сентену похвалил "огромные усилия и прекрасное сотрудничество" между правительством Греции и кредиторами в выполнении согласованных мер по финансовому спасению страны.

      "По Греции есть хорошие новости. Мы достигли политического соглашения о третьем обзоре программы Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ)", - сказал М.Сентену в понедельник по итогам заседания Еврогруппы.

      "Следующие выплаты ей (Греции - ИФ) составят 6,7 млрд евро для покрытия обслуживания долга, погашения задолженности и поддержки платежного баланса, что важно для обеспечения полного доступа на рынки", - сообщил он.

      В экономике еврозоны, по его словам, тоже есть хорошие новости, о чем свидетельствует доклад МВФ, который свидетельствует, что "экономическая ситуация значительно улучшилась благодаря устойчивому росту и созданию рабочих мест практически во всех странах еврозоны".

      С учетом этого Еврогруппа обсудила приоритеты политики для еврозоны на 2018 год. "Мы договорились о пяти рекомендациях, ориентированных на рост и повышение занятости, решение финансовых проблем, функционирование рынка труда, финансового сектора и архитектуру еврозоны", - сказал М.Сентену.

      Что касается реформирования еврозоны, то есть серьезная заинтересованность в дальнейшем развитии Банковского союза и ЕСМ, отметил глава Еврогруппы.

      Он сообщил, что страны, не входящие в еврозону, будут включены в дебаты.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

От Киева ожидают Антикоррупционного суда и имплементации Соглашения об ассоциации – Вагнер

Десятки тысяч греков вышли на акции протеста в Салониках, требуя от Македонии изменить название страны

В греческих Афинах напали на украинское посольство

ЕС не имеет отношения к отбору руководителей директоратов в рамках реформы госслужбы в Украине

ЕС берется сокращать и эффективнее перерабатывать отходы из пластика

Европарламент проведет дебаты о влиянии "российской пропаганды" в странах ЕС

Парламент Греции одобрил пакет реформ, открыв дорогу к получению очередного кредитного транша

В Греции проходят акции протеста против мер жесткой экономии, отменены или перенесены десятки авиарейсов

Приговор журналисту Мухтарли в Азербайджане вызывает серьезные сомнения в ЕС

Европарламент обсудит "российскую пропаганду", будущее Евросоюза и итоги декабрьского саммита ЕС

ПОСЛЕДНЕЕ

Пхеньян получит возможность нанести ядерный удар по США в течение нескольких месяцев - шеф ЦРУ

Зарплата Авакова в 2017 году составила 710 тыс. грн

Трансляция пресс-конференции на тему "Аналитический отчет консалтинговой компании NAI Ukraine (входит в NAI Global). Результаты 2017 по всем видам недвижимости"

В Украине остаются обесточенными 109 населенных пунктов

Пхеньян получит возможность нанести ядерный удар по США в течение нескольких месяцев - шеф ЦРУ

В Черкасской области ликвидирован пожар в школе-интернате, эвакуированы 33 ребенка

Трамп подписал закон, продлевающий финансирование правительства США до 8 февраля

Боевики шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий погиб

Киевский метрополитен откроет еще 12 турникетов для оплаты банковской карточкой

В Запорожской области из-за снегопада до утра ограничено движение крупногабаритного транспорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА