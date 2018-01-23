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08:18 23.01.2018

В Украине остаются обесточенными 109 населенных пунктов

В Украине остаются обесточенными 109 населенных пунктов

        Обесточенными вследствие непогоды остаются 109 населенных пунктов в четырех областях Украины, в Вилково на Одесщине продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

      "Остаются обесточенными 109 населенных пунктов в 4 областях (Одесская - 68, Черкасская - 24, Херсонская - 10, Запорожская - 7)", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

      К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго

      Вместе с тем в г.Вилково (Одесская обл.) продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.

      "Для энергообеспечения насосной станции, двух школ и больницы города привлечено 2 передвижные электростанции ГСЧС. Населенный пункт водоснабжением обеспечен, теплоснабжением - частично. В Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города", добавили спасатели.

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